26 etager højhus lynhurtigt slugt af flammehav - ligger nu i ruiner

Tirsdag 1. maj 2018 kl. 16:59En meget voldsom brand lagde i løbet af under 2 timer et 26 etager højhus i sydamerikanske Brasiliens største by Sao Paulo i ruiner i nat- og morgentimerne. Ilden, der startede på en af de nederste etager, udviklede sig lynhurtigt til et frygteligt flammehav. Flere er meldt døde, men der frygtes det værste.De 150 brandfolk, som blev sat ind i bekæmpelsen af ilden, men intet kunne stille op, lægger ikke skjul på, at en del mennesker nok er blevet fanget i højhuset og indebrændt.Den ekstremt voldsomme ild fik tillige antændt en nabobygning, om hvis skæbne der endnu ikke foreligger oplysninger.