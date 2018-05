Mand mast ihjel under beton

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 1. maj 2018 kl. 11:46En ikke nærmere identificeret 45-årig mand blev i aftes mast ihjel på en landejendom 5-6 km fra Vorbasse syd for midtjyske Billund. Øjensynligt havde manden været i færd med at arbejde ved en gylletank, hvorfra et beton-element havde løsnet sig og var væltet. Han blev fundet derunder.Ingen havde observeret ulykken. Det er ikke oplyst, hvem der gjorde den tragiske opdagelse og slog alarm.