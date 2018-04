52-årig mand gav ung bilist tæsk på gaden - og blev anholdt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. april 2018 kl. 22:29Der var usædvanlig optræden på gaden i grænsebyen Kollund ved Flensborg fjord til aften. Idet nemlig en 52-årig mand gav en ung bilist tæsk og efterfølgende kastede en sten gennem den 20-årige mands bilrude. Den vrede slagsbror blev efterfølgende anholdt for vold.Det var utilfredshed med den unge bilists kørsel, der fik den 52-årige mand til at reagere. Den hårdhændede behandling af den 20-årige mand førte til, at han efterfølgende måtte en tur på sygehus til behandling for sine skader.Den 52-årige hidsigprop befinder sig i politiets varetægt. Han har nægtet at udtale sig, hvorfor den kedelige historie fortsætter i morgen. Begge de implicerede mænd er fra det sydjyske lokalområde.