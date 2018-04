Tvangauktion-katastrofe uden ende i Lolland - Guldborgsund - Vordingborg

Mandag 30. april 2018 kl. 19:42Tvangauktion-katastrofen fortsætter med uformindsket kraft i kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. I april var der 53 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion fra retten i Nykøbing F. En ny lille stigning fra 51 i april sidste år. Rigtig slemt ser det dog ud for de første 4 måneder i år med 198 bekendtgørelser i forhold til 171 i januar-april 2017 - en stigning på 15% i år. I sidste måned blev der sat en endnu værre rekord med 31% flere bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion i de 3 kommuner i forhold til marts 2017. Katastrofen på Lolland-Falster og Sydsjælland understreges af fald i antallet af tvangauktioner for Danmark som helhed. På landsbasis går det den rigtige vej. Den økonomiske elendighed er aftagende.Til trods for, at der i april var 439 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion fra alle landets skifteretter imod 417 i april 2017, var der samlet fald i de første 4 måneder i hele landet med 1.616 bekendtgørelser mod 1.690 i januar-april 2017, dvs. et fald på 4,5%.