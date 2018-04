Flere huse på samme vej i brand - installationer sprængtes af lyn

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. april 2018 kl. 18:21Uvejr forskellige steder i Danmark i dag har skabt problemer, men værst gik det nok udover lokalsamfundet Strib ved den nordvest fynske kyst under 2 km fra Lillebæltbroen. Lynet slog ned i et hidtil uset omfang. Flere huse på samme vej brød således i brand, og installationer til både elektricitet og elektronik blev sprængt.En overgang meddelte politiet på Fyn, at folk med bopæl i Strib skulle tage hjem og tjekke deres huse og installationer. Selvom man havde kørt kontrolture med brandvæsenet for at sikre, at ikke flere huse snart stod i lys lue.