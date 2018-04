Twin Peaks skuespiller død

Mandag 30. april 2018 kl. 13:36Den amerikanske skuespiller (og tidligere model) Pamela Gidley er død 52 år. En livlang karriere er brat bragt til ende, årsagen er endnu ikke oplyst. Hun havde bl.a. en af hovedrollerne i film-serien Twin Peaks. Hendes skuespil-karriere tog fart i midten af 1980erne efter studier ved The New York Academy of Dramatic Art.Forinden havde hun vundet titlen som verdens smukkeste kvinde ved den afsluttende konkurrence i Sydney i Australien i 1985. Pamela Catherine Gidley, som hun var navngivet ved fødslen i Methuen i Massachusetts, boede ved sin død i Seabrook, New Hampshire (på den amerikanske østkyst).