Tøjmærket Peak Performance solgt for 1,9 milliarder kr.

Mandag 30. april 2018 kl. 11:28Det er store penge, der er i spil. Sport- og tøjmærket Peak Performance (PP) er solgt for astronomiske 1,9 milliarder kr. til det finsk registrerede Amer Sports. Sælger er den danske modekæmpe IC Group A/S. Ideen til PP-mærket blev skabt for 32 år siden af 3 svenske skiløbere.Hvad det har udviklet sig til, ved PP-liebhavere. Man kan studere produkterne på www.icgroup.net - ved at klikke på boksen Peak Performance, hvor også historien fra ideen til i dag fortælles.