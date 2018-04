Kinesisk top-minister besøger det nu "åbne" Nordkorea

Mandag 30. april 2018 kl. 06:41Der er nærmest sket mirakler på den internationale politiske scene, hvor Nordkorea pludselig er blevet et "åbent" land. Med ledertræffet Syd- og Nordkorea ved den netop forløbne weekends start. Nu udspilles næste scene, idet den kinesiske udenrigsminister Wang Yi besøger Nordkorea kommende onsdag-torsdag.Det er besøg på det højeste politiske niveau i årevis. Det følger i kølvandet af den nordkoreanske leder Kim Jung-uns besøg i Kine fornylig. Kina er Nordkoreas hidtil eneste økonomiske allierede, men det kommer nok også til at ændre sig.Hele verden venter nu på, at også USAs præsident Donald Trump og Kim Jung-un mødes indenfor de kommende uger.