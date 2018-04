Pædagogers pension-millioner fjernes fra supermarkedkæde

Søndag 29. april 2018 kl. 22:19Penge lugter ikke. Et mundhæld man ofte hører ikke mindst i negativ sammenhæng. Og det er netop en sådan sammenhæng, danske pædagogers pensionselskab gør op med. Ved at fjerne 29 af pædagogernes pension-millioner placeret i aktier i den amerikanske supermarkedkæde Walmart.Hverdagen i kædens butikker er blevet for "broget" til, at pædagog-pengenes forvalter kan forsvare en fortsat investering i Walmart. Forretningkæmpen er blevet sortlistet af pensionselskabets delegerede.