Konkurs rejsebureaus direktører dømt til at betale millioner

Søndag 29. april 2018 kl. 18:213 direktører i det konkursramte rejsebureau Tyrkiet Eksperten ApS, som blev erklæret fallit i oktober 2013, er dømt til at betale 3 millioner kr. til konkursboet. De handlede uansvarligt, lyder det i afgørelsen fra retten. De 3 dømte har endnu ikke taget stilling til, om de vil lade sagen gå til landsretten. De har en frist på 4 uger til at anke byretdommen.Den omfattende konkurs berørte 10.000 rejsekunder. Derfor kom den til at koste rejsegarantifonden over 18 millioner kr.