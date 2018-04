Unge stak af fra bil-kollision - dreng brækkede kraveben

Søndag 29. april 2018 kl. 14:373 unge i alderen 17-18 år stak i formiddag af fra en kollision-ulykke i et lyskryds i den jyske hovedstad Århus. Hvor de i bil ramlede sammen med en anden bil med en kvinde ved rattet og 2 børn som passagerer. Den ene en dreng på 8 år brækkede et kraveben ved ulykken.De unge stak af til fods, men ved middagtid henvendte de sig til politiet. Formodningen er, at de kørte over for rødt lys. Den ene på 18 år bag rattet havde ikke noget kørekort. Slemt er det desuden, at de stak af fra en ulykke uden at sikre sig, om nogen havde behov for hjælp.