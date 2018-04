Partiet Enhedslisten skifter ud blandt sine kandidater

Søndag 29. april 2018 kl. 11:54Ved beslutning på partiets årsmøde denne weekend har Enhedslisten valgt kandidater til Folketinget (MF) og Europa-Parlamentet (MEP). Der skiftes gevaldigt ud, fordi partiet har en bestemmelse om, at ingen kan fortsætte som kandidat efter at have været MFer eller MEPer i 7 år (2 valgperioder).Der er opstillet 20 til valget til Folketinget, der afholdes senest sommeren 2019, og 4 til valget til Europa-Parlamentet, hvortil der ligeledes er valg næste år. Kandidatlisten kan læses på www.enhedslisten.dk og detaljer om partiet og bl.a. dets vedtægter på www.org.enhedslisten.dk