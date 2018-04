Kunstner og aktivist død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 29. april 2018 kl. 08:48Den amerikanske kunstner, aktivist og filantrop Larry Harvey er død 70 år. Han var grundlægger af og hoved-drivkraften bag den årlige begivenhed (festival) "Burning Man" - et eksperiment for en anderledes verden og en anderledes tænkemåde og levemåde. Et fornyelsernes arrangement grundlagt for 32 år siden.Larry Harvey blev født i San Francisco, Californien - hvor han også boede ved sin død forårsaget af en hjerneblødning. Om hans livprojekt kan læses på www.burningman.org - der i år afholdes fra 26. august.