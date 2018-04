Også OK-aftale på plads for de statansatte - så er det slut!

Lørdag 28. april 2018 kl. 22:07I aften er også en ny overenskomst for de statansatte faldet på plads, og det er dermed slut med forhandlingerne på det offentlige arbejdmarked. Nul konflikt, i stedet fred og ro til at arbejde de næste 3 år. Parterne er enige om, at denne sidste OK-aftale er god for alle.Som de tidligere aftaler for kommunalt ansatte og regionansatte omfatter den sidste for de statansatte betydelige lønstigninger. De øvrige enkeltheder vil snarest blive offentliggjort.