Den første anderledes festival - om kærlighed i litteratur og sød musik

Lørdag 28. april 2018 kl. 15:08Fuglsang Herregård tæt på Østersøen i det sydlollandske har altid været et refugium for kunstnere og hjemsted for små og store kulturoplevelser. Næste weekend skrives der ny historie på stedet, idet Danmarks første kærlighed-litteratur-festival løber af stabelen. Med 45 forfattere på menuen og et forhåbentligt stort publikum, der “kan se lyset” i det nye initiativ. Kunsten skaber altid noget anderledes, denne gang en ny festival. Som al kunst er det både et eksperiment, men også en kamp for eksistens. Selvom emnet må siges at appellere til alle. Freud havde ret, det handler om kærlighed, sex og samliv, jalousi og boblende glæde og forventning. Det er menneskets væsen i centrum - som i al kunst. Uden sympati ingen kunst, og hvad er sympati så... Vel både svært og enkelt at svare på.KærLitt festivalen for lidenskabelige linjer - består af et omfattende program, der kan læses på www.kaer-litt.dk - og er værd at besøge, hvis man ellers kan komme dertil. Stedet har kultur og natur, men beliggenheden er i moderne tid et problem. Fordi konkurrencen om liebhavernes gunst er enorm.