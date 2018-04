Mere ro til arbejdet - nu også aftale for de regionansatte

Lørdag 28. april 2018 kl. 09:08Nu er også overenskomst forhandlingerne for det offentlige arbejdmarked omfattet af regionerne afsluttet. Der er indgået aftale, og parterne ånder lettet op. Mere ro til arbejdet giver også ro i sindet til alt mulig andet i tilværelsen. Rumleriet om konflikt muligheden er slut.Med denne seneste aftale (der følger hovedelementer i aftalen for det kommunale område) mangler nu alene en ny overenskomst for de statansatte. Forhandlingerne herom kan ventes snarest at ende i et positivt resultat.