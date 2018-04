Trafikstop i københavnsk bydel på grund af lejlighed i brand

Fredag 27. april 2018 kl. 19:16På grund af en kraftig brand i en lejlighed er den stærkt trafikerede Søndre Fasanvej mellem bydelene Valby og Frederiksberg i København lige nu spærret for trafik. Spærringen gælder fra vejens begyndelse ved Valby Langgade og et godt stykke i retning mod Frederiksberg.De foreløbige meldinger om branden er, at en del af lejligheden står i lys lue.