Ny overenskomst løser op for resten - storkonflikt undgået

Fredag 27. april 2018 kl. 14:17Aftale om en ny 3-årig overenskomst for de kommunalt ansatte er indgået i middagstunden, og den løser op for resten, dvs. en del af de regionalt ansatte og de statansatte. De forhandler stadig, men vil helt sikkert også nå et resultat nu, hvorefter den varslede storkonflikt er undgået.Detaljerne i det nye aftale kompleks bliver offentliggjort senere, herunder specielt lærernes del. Der er aftalt betydelige lønstigninger for alle, er det dog blevet oplyst.