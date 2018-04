5.000 stemte dørklokker og fik 3,6 millioner kr. til hjerterne

Fredag 27. april 2018 kl. 11:38Det er blevet sværere at indsamle penge ved at stemme dørklokker i Danmark. Hjerteforeningen gjorde det første gang i 2016, hvor 4.000 var ude med raslebøsserne og fik 3,6 millioner kr. i dem. Nu 2 år senere har 5.000 stemt dørklokker og nået lige nøjagtig et tilsvarende beløb.En del af forklaringen på, at det bliver stadig sværere at indsamle penge, er for det første, at der er flere ude med raslebøsserne. Alle vil i familien Danmarks lommer. For det andet bliver også foreninger som Hjerteforeningen mere og mere bureaukratiske og en del af det komplicerede, overregulerede danske samfund. Hvilket mange vender sig imod eller ganske enkelt ikke kan overskue.Man skal nok søge tilbage til det enkle og ukomplicerede for at få større succes.