Imens Danmark vågner! - positiv stemning hos OK-forhandlere

Fredag 27. april 2018 kl. 06:37Imens familien Danmark vågner til en forlænget Bededag-weekend er solen også begyndt at skinne i forliginstitutionen i København. Hvor forhandlerne om en ny overenskomst på det offentlige arbejdmarked netop er mødtes igen - og stemningen er positiv. Det ser ud til, at konflikt undgås.Meldingerne for lidt siden er, at det ser ud til forlig efter lange forhandlinger, som nu fortsætter. Der er endnu en del at forhandle på plads, men denne Bededag fredag 27. april 2018 ser ud til at blive afgørende.