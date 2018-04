Først blev direktøren fyret - nu følger tusinder af ansatte

Torsdag 26. april 2018 kl. 23:06I starten af denne måned fyrede den tyske finanskæmpe Deutsche Bank (DB) sin direktør siden sommeren 2015. Nu følger tusinder af fyringer rundt i den 97.000 ansatte store bank. De første hundredvis har fået en fyreseddel i dag. Det var ansatte i USA, hvor DB har 10.000 på lønkontoen.Banken vil nemlig fokusere kraftigere på Europa, hvor den jo i sagens natur selv hører mest hjemme. Derfor står også DBs aktiviteter og ansatte i Asien på listen over ændringer og fyringer. Hvad der præcis kommer til at ske vides ikke, men at det bliver ubehageligt for mange er sikkert.