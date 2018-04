Banker og telebutikker bedraget for stort beløb af unge mænd

Torsdag 26. april 2018 kl. 21:26Det kniber med enkeltheder omkring en sag om bedrageri for et stort beløb overfor banker og telebutikker, selvom 2 unge mænd er blevet varetægtfængslet. Politiet holder kortene ind til kroppen, og retten i Glostrup lukkede dørene i grundlovforhør af de 2. De blev anholdt sammen med 4 andre mænd indenfor de sidste par døgn.De 4 andre er blevet løsladt. Foreløbig info er, at der er tale om et stort beløb, det er lykkedes de unge mænd at bedrage for. Ved brug af andres identitet.