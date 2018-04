Lynhurtigt! - 15.000 kr. væk kun 10 minutter efter dankorttyveri

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 26. april 2018 kl. 17:46En 68-årig mand fra nordjyske Hjørring opdagede ikke, at en fingersnild lommetyv i går på gaden stjal hans pung med bl.a. dankort. Det var en lynhurtig karl, den lommetyv - for kun 10 minutter efter var der hævet 15.000 kr. med det stjålne dankort. Udover pengene er tyven også væk.Kun tilfældigheder vil vel føre til afsløring af den lynhurtige tyv, så han kan komme til at betale tilbage...