Go to Bilka og hent fødevarer købt via webshop slår an

Torsdag 26. april 2018 kl. 16:25Efter at have testet salg af fødevarer via webshop i 4 forretninger (Hundige i Køge Bugt området, sydsjællandske Næstved, Tilst ved Århus og nordjyske Skalborg), er Bilka klar til at oversvømme hele landet med denne mulighed i løbet af i år. Man køber på www.bilkatogo.dk og henter i nærmeste Bilka forretning.Konceptet er modsat de øvrige aktører på markedet for salg af fødevarer via webshop, idet de andre bringer varerne til kunderne. Testen i de 4 Bilka forretninger har vist, at 100-200 kunder i hver af dem dagligt har hentet deres købte fødevarer. Altså er det slået af med "Go to Bilka".