Landsbyen Døllefjelde Musse holder marked for 39. gang

Torsdag 26. april 2018 kl. 13:08De kan noget i det lille landsbysamfund Døllefjelde Musse på Sydlolland. Hvor de lidt over 200 indbyggere fra i aften og hele Bededag-weekenden med bliver til 500-600 gange flere på grund af det kendte Døllefjelde Musse Marked, som holdes for 39. gang. Der ventes altså op mod 120.000 besøgende de kommende 3½ døgn.Programmet er fest, farver og handel. Musik, øl, pølser og kræmmere. Små kunstnernavne og store. Småhandlende og professionelle. Det er det, der trækker titusindvis til området. Hele overflødighedhornet af et program kan læses på www.dfmm.dk