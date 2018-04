Bakterie-inficeret tzatziki

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 26. april 2018 kl. 09:50Normalt er det en velsmagende græsk specialitet, men lige nu advares mod tzatziki i 175 g bakker fra firmaet Eksotiske delikatesser A/S solgt i, hvad der kan forekomme som tilfældige supermarkeder rundt i landet, men også via www.nemlig.com - lækkerierne er bakterie-inficeret.Der advares om, at der er fundet listeria bakterier i et parti produceret 18. april og med holdbarhed til 23. maj. Tzatzikien er foruden via webshop solgt i fysiske forretninger lige fra den lokale brugs i sydsjællandske Dalby til Magasin i København.