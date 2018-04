Fitness-firma lukker 5 steder

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 25. april 2018 kl. 15:26Det ser ud til at være et plaster på et økonomisk sår, firmaet fitness.dk er i færd med, når det meddeler, at det lukker 5 steder (eller rettere sælger dem). Det er i store byer - Hjørring, Holstebro, Horsens, Kolding og Slagelse, fitness-stederne får nye ejere. Derefter har fitness.dk stadig mange håndfulde træningcentre rundt i Danmark.Men virksomheden giver underskud (60 millioner kr. i 2017), og det er ikke populært hos ejeren Parken Sport & Entertainment A/S. Heri skiftede man pludseligt netop direktør i januar og udtrykte store resultat-forventninger. I 2017 blev selskabets overskud halveret til 60 millioner kr. i forhold til året før. Der er altså noget at arbejde med...