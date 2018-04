2-årigt barn stoppede togene

Onsdag 25. april 2018 kl. 10:11Det var et 2-årigt barns leg ved tog-skinnerne, som i aftes stoppede og forsinkede al tog-trafik mellem vest og øst Danmark. Hændelsen fandt sted i det vestsjællandske, hvorfor der blev kørt med busser fra vest til Korsør og fra øst til Slagelse. Mellem de 2 byer kørte ingen tog.En lokomotivfører frygtede, at han havde ramt det legende barn, men det viste sig ikke at være tilfældet. Barnet blev fundet i god behold på den farlige "legeplads". Derefter kunne tog-trafikken igen sættes igang.