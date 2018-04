En kvinde der tør - stopper som prorekter og kigger sig omkring

Tirsdag 24. april 2018 kl. 22:05Trods sine kun 48 år har den nuværende prorektor (rektors stedfortræder) for København Universitet, tidligere folketingmedlem og minister Lykke Friis mange sider i sin hidtidige livhistorie. Fordi hun er en kvinde, der tør - noget andet. Om nogle få måneder stopper hun som prorektor og kigger sig omkring efter nye udfordringer (måske har hun allerede fundet noget).Lykke Friis vil ikke gro fast, har hun forklaret om beslutningen omkring prorektor-gerningen. Hun har sin hoveduddannelse i den politiske videnskab, er bl.a. cand.scient.pol. og specialist i international politik. Hun har sydjyske rødder via sin far og tyske via sin mor, og er især tysk og EU orienteret.