Fodboldspiller og træner død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 24. april 2018 kl. 21:04Den franske fodboldspiller og træner Henri Michel er død 70 år. En unik sportmand både for sin adfærd og præstationerne, der står i hans livhistorie. Fra træner for det det franske OL-guld vinderhold i 1984 til rollen som VM-træner for fodbold-nationerne Frankrig 1986, Cameroun 1995, Marokko 1998 og Elfenbenkysten 2006.Henri Michel, der var født og stadig ved sin død boede i Provence i Frankrig, var langt udover de nævnte træner-roller et internationalt orienteret fodboldtalent og -leder.