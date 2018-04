Ung kvinde død efter båd-forlis i Faxe Bugt ud for Rødvig

Tirsdag 24. april 2018 kl. 13:44En 35-årig københavnsk kvinde er død efter den hårdhændede behandling hun fik under en sejltur i Faxe Bugt (Østersøen) ud for Rødvig på Stevns i går. Sammen med 3 mænd var hun sejlet ud for at foretage havundersøgelser. Båden kæntrede 500 m fra land, og kvinden var i kritisk tilstand, da hun forkommen blev reddet op af vandet.Imidlertid så det efter redningaktionen i går eftermiddag ud til, at alle 4 ville overleve opholdet i det kolde havvand. De 3 mænd (tyskere på 37-42 år) er uden for livfare.