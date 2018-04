Tragisk drama - 10 kørt ned og dræbt af varebil i millionby

Tirsdag 24. april 2018 kl. 08:15Dramaet i den canadiske millionby Toronto i går endte tragisk. Med 10 dræbte - ofre for en varebil, der pløjede et stort antal fodgængere ned. Aktionen var helt åbenbart bevidst. Bilens fører en 25-årig mand er fysisk uskadt i politiets varetægt efter en iøvrigt dramatisk anholdelse.Der var kaos og stor forvirring i timerne efter det, man først betragtede som en ulykke. Varebilen havde den unge mand lejet. Under anholdelsen skreg han "dræb mig", men politifolkene var rolige og affyrede ikke ét eneste skud. Mandens motiv og antallet af kvæstede kendes ikke.