Lavt bud for hus på Nordfalsters spids tvinger til 2. tvangauktion

Mandag 23. april 2018 kl. 23:48Med et højeste bud på 600.000 kr. ved tvangauktion over ejendommen Gåbense Strandvej 55 på Nordfalsters spids blev der tvunget en ny 2. tvangauktion frem. Totalkredit har tæt ved 1,4 millioner kr. tilgode i huset, der er offentligt vurderet til 890.000 kr.Boligen er på 105 kvm, grunden på 1.413 kvm og beliggenheden unik - 200 m fra lystbådehavnen og udsigt over Storstrømmen.