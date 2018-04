Kaos i canadisk millionby efter varevogn kørte fodgængere ned

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 23. april 2018 kl. 22:03Der er stadig kaos og forvirring omkring en tragisk ulykke (eller bevidst aktion), hvor en varebil har kørt et antal fodgængere ned i den canadiske millionby Toronto. Meldingerne går i hver sin retning. Nogle oplyser, at der er dræbte, andre at der alene er kvæstede. Et sygehus i byen har modtaget 7 kvæstede.Efter den brutale begivenhed flygtede føreren i varebilen fra stedet. Vedkommende skulle dog efterfølgende være blevet fundet og anholdt.