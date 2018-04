Mand skudt for at afværge mord i den svenske hovedstad

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 23. april 2018 kl. 08:11En ikke nærmere identificeret mand er i morgenstunden blevet dræbt af skud fra politi i den svenske hovedstad Stockholm. Politiet hævder manden ellers ville myrde en kvinde, som efterfølgende blev bragt svært kvæstet og i livfare på sygehuset. 2 timer efter politiets indgriben døde manden.Alarmen om, at der foregik et opgør mellem manden og kvinden i en lejlighed i hovedstaden, indløb lidt efter kl. 4, og omkring kl. 6 døde manden af de kvæstelser, politiets skud havde påført ham. Om kvinden overlever det åbenbare knivoverfald, hun var blevet udsat for, er endnu uvist.