Over 100 bedragerier hver dag - en kulturel rutschetur

Søndag 22. april 2018 kl. 19:26Det er ikke alting, der udvikler sig den rigtige vej. Eksempelvis går det med turbo-fart den helt forkerte vej, hvad bedragerier angår. De seneste 10 år er antallet af politisager om bedrageri således 6-doblet til over 44.000 sidste år. Det svarer til 120 anmeldelser om bedrageri hver dag året rundt.Nogle sager drejer sig om store beløb, mens de fleste hører til i småting-afdelingen. Lige galt er det imidlertid, når man bedrager andre. Det er sandheden og samvittigheden, der skal have et kultur-løft i Danmark.