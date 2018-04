Mindst 52 dræbt i selvmord-bombeangreb på vælgere

Søndag 22. april 2018 kl. 16:05Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har erklæret sig ansvarlig for et brutalt og meget dødbringende selvmord-bombeangreb i dag på vælgere i den afghanske hovedstad Kabul. Mindst 52 blev dræbt, mens flere end dobbelt så mange blev alvorligt kvæstet.De mange mennesker var forsamlet ved et kontor, hvor de ville lade sig registrere til efterårets valg i Afghanistan. Blandt de dræbte var 21 kvinder og 5 børn. Den meget voldsomme eksplosion blev sat iværk af selvmord-bombemanden lige udenfor kontoret.