Nyt land melder sig i rækken - folkelig opstand i Armenien

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 22. april 2018 kl. 08:47Det lille centraleuropæiske land Armenien (med det halve indbyggertal af Danmarks) melder sig nu i rækken af lande med folkelig opstand. I dag mødes landets aktuelle ledelse med oppositionen for at forsøge at finde en løsning for fremtiden. Premierminister Serzh Sargsyan klæber til stolen.Som i så mange andre lande står folket og politiet overfor hinanden på gaden. Det slagsmål vinder i længden ingen politiske ledere, men død og lemlæstelse finder altid sted forinden forandringer gennemføres.