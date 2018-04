Mand dræbt i voldsom kollision med traktor og anhænger

Lørdag 21. april 2018 kl. 21:36En 62-årig mand blev i eftermiddag dræbt i en voldsom kollision mellem hans bil og en traktor i nordjyske Østervrå mellem Brønderslev og Frederikshavn. Manden kørte pludselig over i traktorens vejbane og kilede sig fast under dens anhænger. Han pådrog sig dødelige kvæstelser og blev erklæret død på sygehuset.Det tog redningfolk betydelig tid at få den dødeligt kvæstede mand frigjort fra det totalt knuste bilvrag.