Godt nyt siger Donald Trump - Nordkorea stopper atomforsøg

Lørdag 21. april 2018 kl. 17:04Den amerikanske præsident Donald Trump betegner en melding fra Nordkorea om at stoppe landets atomforsøg som mere godt nyt for verden. Han mødes med den nordkoreanske leder Kim Jong-un i juni, og der har indtil nu været positive meldinger fra begge parter, især fra USAs præsident.Naturligvis er meldingen om atomforsøg stoppet også populært i nabolandet Sydkorea. Kim Jong-un begrunder stoppet med, at Nordkorea jo har demonstreret, at landet er i besiddelse af atomvåben.