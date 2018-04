Igen et opgør mellem politiet og folket - mindst 10 dræbt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. april 2018 kl. 14:37Nu er også det mellemamerikanske land Nicaragua i oprør. I flere dage har der været kampe mellem politiet og folket, og de foreløbige meldinger er mindst 10 dræbte. Landet har et folketal lidt over Danmarks, og indbyggerne protesterer over reformer af pension systemet. Det startede i hovedstaden Managua.Titusindvis af arbejdere og studerende har slået pjalterne sammen i protest aktioner. Senest i nat førte det til voldsomme opgør i de største byer.