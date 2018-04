Slut med unge knallertkørere - skudt i benet af gal mand

Lørdag 21. april 2018 kl. 11:54En 55-årig mand fra en landsby 10 km syd for Århus er blevet anholdt og fremstilles i dag i grundlovforhør. Fordi han var træt af unge knallertkørere i området, og i går med et jagtgevær skød en ung mand (17 år) i benet, da han kørte forbi. Den gale mand er sigtet for at bringe andres liv i fare.For en stund er det nok slut med unge knallertkørere lige det sted. Sporene skræmmer...