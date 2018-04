Bilbrand i Øresund-tunnel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. april 2018 kl. 09:48Trafikken er stoppet under Øresund på grund af en aktuel bilbrand i tunlen. Enkeltheder foreligger endnu ikke, udover at det brændende køretøj befinder sig i motorvejens retning mod Sverige. Også sporene mod Danmark er omgående blevet spærret af hensyn til kørsel for redningkøretøjer.Der er kun én ting at gøre, hvis man er på vej mellem Sverige og Danmark - at væbne sig med tålmodighed.