Skuespillerinde anholdt for sex og arbejde menneskehandel

Lørdag 21. april 2018 kl. 09:26Den tysk fødte, amerikanske skuespillerinde Allison Mack (35 år) er i denne weekend opdrejningpunkt i en skandale om handel med mennesker til sex og arbejde. I aftes blev hun varetægtfængslet i New York, hvor den pinlige sag fortsætter i retten på mandag.Hun er angiveligt deltager i en gruppe med forretningmanden Keith Raniere (57 år) i spidsen. Ifølge anklagerne har hun haft til opgave at rekruttere kvinder til både sex og arbejde, mens han har misbrugt og gjort dem til sine slaver. Han blev anholdt i Mexico allerede i sidste måned.Øjensynligt er en slibrig sag, der vil "underholde" mange, på vej frem på scenen. Alt imens både forretning- og skuespillerkarriere får et ordentlig "hak i tuden".