Bil med død mand fundet på bunden af østfynsk havn

Fredag 20. april 2018 kl. 16:35Indtil videre formoder politiet, at en død mand i en bil fundet på bunden af havnen i østfynske Svendborg er en 55-årig mand, som forsvandt i begyndelsen af sidste måned. Bilen blev for kort tid siden bjærget, og deri fandt man altså den døde person.Antagelserne om den dødes identitet støttes på, at den fundne bil var hans.