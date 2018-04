Cuba uden en Castro som leder - men ellers ingen ændringer

Torsdag 19. april 2018 kl. 21:56Den cubanske præsident hedder i dag Miguel Díaz-Canel, og i morgen kan han fejre sin 58 års fødselsdag som det kommunistiske lands leder. Den første "helt anden" siden revolutionen i 1959, hvor Castro-familien kom til magten og har været det indtil i dag. Udover navneskiftet på præsident-posten er der ingen tegn på ændringer.For dem, der drømmer om plads for kapitalisme på Cuba, må Miguel Díaz-Canel skuffe. Det er der ikke udsigt til i landet, proklamerede han ved sin tiltræden.Miguel Díaz-Canel, der er uddannet ingeniør, har været vicepræsident de sidste 5 år under Raul Castro, der afløste sin bror Fidel Castro som Cubas præsident i 2008 og som formand for kommunistpartiet i dag for præcis 7 år siden.