900 fyres - 47 Fakta-butikker lukkes i kommende måned

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 19. april 2018 kl. 18:39Selvom det går den "rigtige" vej for brugs-familiens supermarkedkæde Fakta, efter at der blev lukket næsten 30 butikker i fjor, så står der rent "slagteri" for døren igen. Denne gang lukkes 47 butikker, som giver underskud, i løbet af den kommende måned. Hvilke butikker, der får kniven, er endnu ikke oplyst.Lukningen af de mange butikker går udover 900 ansatte, der netop er blevet orienteret. Efter denne omgang butik-lukninger er der 359 Fakta-butikker tilbage.