49-årig mand fængslet for et brutalt mord i Nakskov

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 19. april 2018 kl. 16:05En 49-årig mand, der nægter sig skyldig og iøvrigt ikke vil udtale sig, er i dag blevet varetægtfængslet for et brutalt mord på en 47-årig mand i Nakskov for 2 døgn siden. Mordet skete med 10-15 knivstik i hals og bryst, blev det oplyst i dagens grundlovforhør.Der foreligger ingen oplysninger om baggrunden for mord-ugerningen. Politiet er fortsat igang med intensiv efterforskning.