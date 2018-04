2 jyske banker fusionerer og giver Jyske Bank en kurv

Onsdag 18. april 2018 kl. 20:47Danmarks 3. største bank - Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg, havde nok regnet med, at den ville blive 100% ejer af Nordjyske Bank, som man havde afgivet købtilbud på. Men sådan kom det ikke til at gå. I stedet fusionerer nordjyderne med Ringkjøbing Landbobank, og de 2 giver således storbanken en kurv.De 2 fusionerende banker fortsætter med hvert deres brand (navn), men med den vestjyske landbobank som den egentlig fortsættende. Man har aftalt mange detaljer, eksempelvis at der ikke sker indskrænkninger i filialnet m.m. (indtil videre, skal det nok tilføjes).Det er en forudsætning for fusionen, at der findes en løsning med Jyske Bank, som er storaktionær i Nordjyske Bank. Dette forekommer dog sandsynligt, idet det hele jo kun handler om penge...