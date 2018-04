Jalousi førte til slagsmål og et blodigt knivstikkeri

Onsdag 18. april 2018 kl. 19:332 mænd befinder sig i aften i politiets varetægt, efter at de på grund af jalousi først kom i slagsmål og efterfølgende i et blodigt knivstikkeri i vestsjællandske Kalundborg. Den ene mand stak den anden i afslutningen på opgøret i en opgang. De blev begge efterfølgende anholdt.Politiet forsøger nu at finde hoved og hale på opgøret mellem de 2. Man beroliges af, at trods det blodige knivstikkeri, var det heldigvis af forholdsvis overfladisk art.